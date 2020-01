Uccisa la “Dama de la Muerte”, ma i narcos dominano in Messico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Uccisa nello stato messicano di Michoacan “La Catrina”, nota anche come “La Dama de la Muerte“, all’anagrafe Maria Guadalupe Lopez Esquivel, 21 anni, considerata dalle autorità di Città del Messico uno degli elementi di spicco del cartello del narcotraffico “Jalisco Nueva Generacion”, tra i più potenti e attivo in ventidue stati del Paese. Il fatto è avvenuto tre giorni fa in zona La Bocanda, nella parte centrale del Michoacan, durante uno scontro a fuoco tra l’esercito messicano e il gruppo di narcos capitanato dalla “Catrina”. La donna era ricercata dalle truppe federali anche per un agguato perpetrato contro la polizia, sempre in Michoacan, lo scorso ottobre, nel quale persero la vita 14 agenti. Durante l’operazione, condotta anche con truppe trasportate con elicotteri militari, sono stati arrestati numerosi membri ... Leggi la notizia su it.insideover

