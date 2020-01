Traffico Roma del 17-01-2020 ore 19:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA VIA FLAMINIA, PROSEGUENDO IN INTERNA IL Traffico RALLENTA TRA LA VIA NOMENTANA E LA VIA APPIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA. CHIUSA VIA GIOVANNI LIVRAGHI PER UN VEICOLO IN AVARIA TRA VIALE DELLE MURA GIANICOLENSI E VIA GIACINTO CARINI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE ANGELICO NEI PRESSI DI VIA SABOTINO. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SU VIA PRENESTINA ALL’INCROCIO CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VAI GIUSEPPE MACCHI VERSO TORVERGATA. QUESTA SERA ALL’EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DI Traffico SULLA CRISTOFORO NELLA ZONA DEL PALAZZO DELLO SPORT. ALLE ORE 20 E’ IN PROGRAMMA LO SPETTACOLO DISNEY ON ICE: FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PRIMA ... Leggi la notizia su romadailynews

ilfoglio_it : Con la nuova ordinanza della Raggi si può entrare a Roma con un suv da due tonnellate ma non con un'utilitaria dies… - ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… - Roma : Campidoglio: domani 18/1 nessuna limitazione del traffico, confermata la Domenica Ecologica -