Sci alpino oggi in tv, orari combinata Wengen 2020: startlist, pettorali e programma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Comincia domani la tre giorni di gare a Wengen. Inizia lo spettacolo sulla Lauberhorn con la combinata. Prima la manche di discesa e poi quella di slalom. L’Italia punta tutto su Dominik Paris che dovrà ottenere grande vantaggio nella discesa per poi tentare di difendersi tra i pali stretti. Fari azzurri puntati anche su Riccardo Tonetti, che può ambire per un bel piazzamento anche se in discesa non deve perdere molto. Ricordiamo che si gareggia con la nuova formula (senza l’inversione dei 30). Favoriti i francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat-Jeandet (vincitore nel 2018) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che ha sorpreso con il secondo posto a Bormio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA combinata DI Wengen DI SCI alpino ALLE 10.30 E 14.00 (17 GENNAIO) Di seguito il programma completo della combinata di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci ... Leggi la notizia su oasport

