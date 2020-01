“Pista, devo andare al ristorante”, 91enne invade la pista da sci con la sua jeep (Video) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Video alla fine dell’articolo. Brutta disavventura e qualche momento di paura per gli sciatori che ieri, sabato 2 marzo 2019, stavano passando una giornata rilassante sulle piste del Col Rodella, nella Val di Fassa, in Trentino. A un certo punto, infatti, tra sci, snowboard e skilift in molti hanno visto spuntare una jeep Suzuki scura, guidata da un anziano signore che, incurante del pericolo che poteva rappresentare per i tanti avventori dell’impianto sciistico, continuava ad avanzare sulla neve come se nulla fosse. (Continua…) Qualcuno ha deciso di immortalare il momento in un Video col proprio telefonino, mentre altri – soprattutto coloro che stavano percorrendo la pista nera, quindi una delle più difficili e ripide, invasa dall’ingombrante mezzo di trasporto – hanno vissuto uno spavento e hanno dovuto rallentare per evitare l’impatto con la jeep. A fermare ... Leggi la notizia su howtodofor

