Par condicio, l’Agcom scrive a Rai, Mediaset, Sky e La7: “Serve un’immediata inversione di tendenza nei Tg, sia garantito pluralismo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Serve “una immediata e significativa inversione di tendenza” nei telegiornali, affinché sia garantito il rispetto dei “principi sanciti a tutela del pluralismo dell’informazione”. Dopo aver esaminato i dati dei tg relativi a dicembre 2019, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha deciso a maggioranza di scrivere a Rai, Mediaset, Sky Italia e La7 per ordinare una cambio di rotta “rispetto a quanto rilevato nel trimestre settembre-novembre 2019“. Una decisione arrivata dopo che nell’ultimo mese – dicembre 2019 – questa inversione di tendenza non si è vista, anzi l’Agcom “ha accertato il permanere delle criticità: in particolare, i tempi fruiti da alcuni soggetti politici non sono risultati coerenti con le rispettive rappresentanze parlamentari”. Per l’andamento registrato nel trimestre ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

