Palermo, auto contro un albero nella notte alla Favorita: morto un 32enne (Di venerdì 17 gennaio 2020) La vittima è Antonio Vassallo. alla guida era la fidanzata che è rimasta ferita gravemente ed è ricoverata a Villa Sofia Leggi la notizia su repubblica

