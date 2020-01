Nuoro, ucciso davanti a bar: un arresto

Un uomo di 44 anni è statonella nottea un bar a Bari Sardo,nel Nuorese, probabilmente al termine di una lite. I Carabinieri hanno poi arrestato in casa un 20enne del paese, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ancora da chiarire la dinamica del delitto. La vittima, Massima Piroddi, che lavorava in un mobilificio, è stato soccorso dal personale del 118che ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare.(Di venerdì 17 gennaio 2020)