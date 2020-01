Inter, guarda chi si rivede: il Bayern Monaco non riscatterà Perisic (Di venerdì 17 gennaio 2020) Secondo il quotidiano tedesco Bild, il Bayern Monaco ha già deciso di non riscattare Ivan Perisic, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Dunque l'esterno offensivo croato tornerà al club nerazzurro, intenzionato comunque a privarsene durante il mercato estivo. Per Leggi la notizia su liberoquotidiano

