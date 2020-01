Il monito dell’Agcom a programmi e telegiornali: “Riequilibrare il pluralismo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il monito dell’Agcom a programmi e telegiornali: “Riequilibrare i pluralismi. Invertire la tendenza rispetto all’ultimo trimestre”. ROMA – Nuovo monito dell’Agcom a programmi e telegiornali. L’autorità chiede ai vertici dei canali televisivi di “riequilibrare il pluralismo“. “Si provveda – si legge nel comunicato – ad assicurare nei notiziari una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rivelato nel trimestre settembre-novembre 2019“. La nota è stata inviata dopo aver esaminato i dati dei telegiornali relativi a dicembre 2019. In questa analisi è stato accertato “il permanere delle criticità. In particolare, i tempi fruiti da alcuni soggetti politici non sono risultati coerenti con le rispettive rappresentanze parlamentari“. Le comunicazioni inviate ... Leggi la notizia su newsmondo

monito dell’Agcom Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : monito dell’Agcom