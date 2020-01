Congedo parentale, un mese per i papà (Di venerdì 17 gennaio 2020) Simonetta Caminiti Il governo sta studiando una nuova forma di «condivisione degli obblighi familiari» Un unico Congedo familiare della durata di sei mesi, quando in una coppia arriva un figlio. Un prolungamento (ed estensione a entrambi i genitori) di quel periodo di pausa lavorativa conosciuta come «maternità». È l'idea del governo che potrebbe diventare riforma, puntando a sanare nelle intenzioni il «Gender Pay Gap», ovvero la differenza di stipendio attualmente a vantaggio degli uomini. Cosa cambierebbe in sostanza? In Italia, allo stato attuale, sono previsti cinque mesi di Congedo obbligatorio per la madre; solo da pochi anni vige l'obbligatorietà della «pausa» anche per il padre, che proprio nel 2020 aumenta da cinque a sette giorni, più un giorno facoltativo (possibile solo in caso di sostituzione della madre). Un mese di maternità in più per le donne, quindi, quale ... Leggi la notizia su ilgiornale

