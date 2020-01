Caos dei treni sulla Bari-Bitonto, investito un uomo per cause in via di accertamento stop alla circolazione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per cause in via di accertamento un uomo nel tardo pomeriggio di oggi è stato investito sulla linea ferroviaria Bari – Bitonto. Non si sa se l’uomo ha voluto suicidarsi o meno ma il gravissimo incidente ha provocato la paralisi della circolazione sulla linea ferroviaria Bari – Bitonto. La Ferrotranviaria ha reso noto che il collegamento tra il capoluogo e la città di Bitonto è garantito da servizi sostitutivi. Leggi la notizia su baritalianews

