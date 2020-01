Via libera alla canapa anche a tavola (Di giovedì 16 gennaio 2020) Via libera alla cannabis a tavola con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa i limiti massimi di tetraidrocannabinolo (THC), il principio attivo che ha effetti psicotropi, negli alimenti. A ricordarlo è la Coldiretti, sottolineando che così si dà "finalmente risposta alle centinaia di aziende agricole che hanno investito nella coltivazione di questo tipo di pianta, con i terreni coltivati in Italia che nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte dai 400 ettari del 2013 a quasi 4000 nel 2018". Il decreto del ministero della Salute stabilisce, in particolare, che il limite massimo di Thc per i semi di cannabis sativa, la farina ottenuta da semi e gli integratori contenenti alimenti derivati, è di 2 milligrammi per chilo, mentre per l'olio ottenuto da semi è di 5 milligrammi per chilo. Dai biscotti alla birra, un vero boom ... Leggi la notizia su agi

