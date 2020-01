Smog, l’esperto: “A Roma rientro nei parametri entro la prossima settimana” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Queste situazioni perduranti derivano da un mix di fattori: la presenza di inquinanti nell’aria e la mancanza di precipitazioni e ventilazione che ne determina il ristagno e l’accumulo. Durante periodi particolarmente critici si prendono provvedimenti a tutela della salute pubbliche. Si tratta di misure che puntano ad evitare l’esposizione delle persone ad alte concentrazioni di polveri sottili. A Roma, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la previsione e’ di un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal 18 gennaio e un rientro generale del Pm10 nei parametri a partire dall’inizio della prossima settimana”. Lo afferma, l’esperto dell’Arpa Lazio, Alessandro Di Giosa, dirigente presso il centro regionale di qualita’ dell’aria, interpellato dall’ANSA. “Anche nei periodi di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

