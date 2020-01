Salvini non avrà lo scalpo di Riace (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il sindaco Antonio Trifoli, in evidente affanno dopo aver nuovamente testimoniato all’Italia intera la sua totale inadeguatezza, ha chiesto una “prova d’amore”.Ma l’arrivo a Riace della Lega, appare più come un tentativo di provocazione e ricerca indentitaria del suo capo, che di sostegno al proprio suddito oramai indifendibile, e quindi prossimo a essere mollato, qual è il Sig. Trifoli.A Riace con questa puntata elettorale, si consuma l’ultimo atto di un delitto propagandistico contro un virtuoso modello di integrazione possibile. Di Riace, l’olimpionico del comizio elettorale, ha preteso lo scalpo. Peccato che l’unico esponente dichiarato della Lega, quel tale Falchi candidato nella lista “Trasparenza e Legalità “, si sia dovuto dimettere perché aveva taciuto una condanna per bancarotta ... Leggi la notizia su huffingtonpost

