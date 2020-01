Ragazzini trovano zaino con corpo decapitato e smembrato di un 17enne (Di giovedì 16 gennaio 2020) Siamo in Irlanda a Coolock con precisione, alcuni ragazzi che giovano nel proprio quartiere vicino casa hanno notato un borsone da palestra sospetto… Quando i Ragazzini si sono avvicinati per cercare di capire di cosa si trattava, una volta vicini al borsone lo hanno aperto facendo una macabra scoperta… (Continua…) Hanno notato che da una macchina che correva alla massima velocità, è stato lanciato dal finestrino un borsone scuro. Non appena hanno aperto il borsone hanno trovato una cosa che li ha completamente scioccati lasciandoli terrorizzati a quel punto hanno immediatamente dovuto avvertire la polizia E’ stato trovato un ragazzo di 17 anni, fatto a pezzi e messo in quel borsone, sono stati ritrovati solo gli arti e il busto della vittima, ma la testa non si sa che fine abbia fatto. (Continua..) Una volta sul posto gli inquirenti, hanno fatto le dovute ricerche e ... Leggi la notizia su howtodofor

