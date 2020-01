LIVE Dakar 2020, 16 gennaio in DIRETTA: Stephane Peterhansel in testa. Il francese si riavvicina alla vetta (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DELLE MOTO CLASSIFICA DELLE MOTO 10.30 Al km 271 ancora in testa Stephane Peterhansel con 1’16” di vantaggio su Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING). Terza piazza momentanea per Carlos Sainz (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) a 7’09”. 9.50 Si è conclusa la tappa odierna per quanto riguarda le moto con la vittoria parziale di Pablo Quintanilla, con 9” di vantaggio sull’austriaco Walkner, in terza piazza l’argentino Benavides a 2’53”. 9.20 Per quanto concerne le auto in testa al km 163 Stephane Peterhansel (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) in testa, Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING) a 2’05” e in terza piazza l’olandese Ten Brinke (TOYOTA GAZOO RACING) a 5’39”. 9.00 Per quanto riguarda le moto la situazione al km 324 è la seguente: primo l’austriaco ... Leggi la notizia su oasport

