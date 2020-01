Lite tra ragazzini, 16enne accoltellato a Napoli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn ragazzino di 16 anni è stato accoltellato alla gamba sinistra da un gruppo di coetanei nel corso di una Lite nata per futili motivi. L’episodio è avvenuto in serata a Napoli in corso Garibaldi all’incrocio Ponte di Casanova. Ad agire- secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia Stella – quattro ragazzini. Con una scusa banale lo avrebbero avvicinato e dopo una piccola discussione uno di loro ha colpito il 16enne alla gamba con una coltellata. Il giovane è stato soccorso e medicato al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare. Ha riportato una prognosi di sette giorni. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. L'articolo Lite tra ragazzini, 16enne accoltellato a Napoli proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

teatrolafenice : ?? «Di questo sono certo. Se apriamo una lite tra il presente e il passato, rischiamo di perdere il futuro» (Winsto… - Agenzia_Ansa : Lite tra clienti all'#Ikea: volano piatti, bambina ferita #ANSA - zazoomnews : Napoli violenta 16enne accoltellato in strada dopo una lite tra ragazzini: è grave - #Napoli #violenta #16enne -