L’aceto ti fa bella Ecco 4 modi di usarlo per diventare splendida a costo zero

È bello prendersi cura di se stessi e dedicarsi del tempo. È bello e divertente anche usare rimedi naturali per farsi belle invece di spendere centinaia di euro in prodotti costosissimi e dalla dubbia efficacia. Sapevi che L'aceto ti fa bella? L'aceto è un antiinfiammatorio naturale che, oltre a depurare l'organismo, aiuta a essere più belli. Ecco come usarlo per trarne il massimo del vantaggio. 1) Il primo uso delL'aceto per essere più bella è per i capelli. Forse non tutte lo sapevate, ma L'aceto rende i capelli lucidissimi. Come usarlo per lucidare la chioma: dopo aver lavato i capelli come d'abitudine, quando i capelli sono ancora bagnati, sciacquarli con un litro d'acqua mischiato a 2 cucchiai di aceto. È un rimedio della nonna davvero miracoloso: quando i capelli saranno asciutti risulteranno molto più lucidi. Ma come mai? L'aceto, che è acido, fa chiudere le squame del capello ...

