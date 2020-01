La mostra “L’invisibilità non è un superpotere” fino al 6 febbraio al WeGil (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giovedì 16 gennaio 2020 inaugura al WeGil, l’hub culturale della Regione Lazio nel cuore di Trastevere, L’invisibilità non è un superpotere: fino al 6 febbraio, a ingresso libero, in mostra 10 fotografie e 10 radiografie che raccontano il mondo di dolore e silenzio in cui vivono le donne vittime di violenza. L’esposizione, di Fondazione Pangea e Reama Network, è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea in collaborazione con la Fondazione stessa, promotrice di Reama, la rete per l’Empowerment e l’auto mutuo aiuto per le donne vittime di violenza. “L’invisibilità non è un superpotere” nasce infatti dall’esperienza ventennale di Fondazione Pangea che ha incontrato migliaia di donne in tutto il mondo e dall’incontro tra la Dr.ssa Maria Grazia Vantadori, chirurga nonché referente CASD – Centro Ascolto Soccorso Donna dell’Ospedale San Carlo e componente della rete ... Leggi la notizia su romadailynews

