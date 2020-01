L.elettorale: Castaldi (M5S), ‘si fa in Parlamento, non si tagliuzza qua e là’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Come ho già detto tempo fa, è compito del Parlamento scrivere e approvare la legge elettorale. Con la partecipazione di tutte le forze politiche, opposizioni comprese. Chi vuole ‘manipolare’ una legge elettorale fatta male, tagliuzzandola qui e là, facendo credere di poter ottenere un buon risultato, compie un’operazione senza senso, di pura propaganda”. Così in una nota Gianluca Castaldi (M5S), sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. “Ora mettiamoci al lavoro, tutti – l’invito di Castaldi – per dare all’Italia una legge elettorale pensata per favorire i cittadini, e non per favorire o sfavorire questa o quella forza politica, come già è successo in passato”.L'articolo L.elettorale: Castaldi (M5S), ‘si fa in Parlamento, non si tagliuzza qua e là’ sembra essere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

