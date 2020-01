Kim Kardashian, un tour nel suo frigo ecosostenibile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nel frigo di Kim Kardashian Nel frigo di Kim Kardashian Nel frigo di Kim Kardashian Nel frigo di Kim Kardashian Nel frigo di Kim Kardashian Nel frigo di Kim Kardashian Kim Kardashian ha trovato un modo social di dimostrare ai suoi follower di aver intrapreso uno stile di vita ecosostenibile e sano nella sua routine quotidiana. La scorsa settimana il clan Kardashian-Jenner è stato accusato di ipocrisia per aver donato dei soldi a favore dell’Australia arsa dagli incendi. Alcuni follower si sono scatenati, sostenendo che parlare del cambiamento climatico o donare soldi per gli aiuti in Australia non è sufficiente. Molti vorrebbero che la famiglia sostenesse la causa dell’ecosostenibilità come filosofia di vita impegnandosi nel quotidiano. Kim ha deciso di portare i suoi follower su Instagram in un tour approfondito della cucina e, nel farlo, ha dimostrato che sta lavorando per ... Leggi la notizia su vanityfair

xSkyfishx : Yo comparto cumpleaños con Kim Kardashian creo ajdjsjfjsj - PinkBlackSkull : Oggi ho usato la ricetta di Kim Kardashian per fare il tofu strapazzato ed è uscito meglio di come mi esce di solit… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: KIM KARDASHIAN SCAMBIATA PER GIUSY FERRERI ?? #lapupaeilsecchione -