Junior Cally, il rapper in gara a Sanremo con un brano contro Salvini e Renzi

Ha 28 anni, è nato a Roma e il prossimo 4 febbraio salirà sul palco del teatro Ariston con la sua «No Grazie». Il rapper Junior Cally è tra i cantanti in gara scelti dal direttore artistico Amadeus. Una prima volta condita da un brano che potrebbe alzare un classico polverone politico, immancabile quando si parla della kermesse più amata dagli italiani. Il suo brano, infatti, si scaglia contro il populismo e, nella sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, fa i nomi contro cui si rivolge.

«La politica ormai sta su internet e i populisti sono quelli che vorrebbero risolvere i grandi problemi con i video su Tik Tok e le soluzioni buttate lì. Le soluzioni si cercano studiando – ha detto Junior Cally -. In un passaggio parlo di razzismo e mojito e di qualcuno che ...

