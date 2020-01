Irene Cioni, l’ex Velina di Striscia la Notizia è diventata mamma (Di giovedì 16 gennaio 2020) La ex Velina di Striscia la Notizia Irene Cioni è diventata mamma. L’annuncio arriva direttamente dai social della diretta interessata. Con uno scatto che mostra la piccola avvolta in una coperta rosa la Cioni annuncia ai fan l’arrivo in famiglia di Vittoria, la sua primogenita. “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un’emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…” sono le parole scelte dalla giovane mammina per accogliere la figlia e presentarla ai follower. View this post on Instagram Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.2.1/72x72/1f495.png" alt=" Leggi la notizia su tvzap.kataweb

