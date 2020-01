Il Cane a sei zampe e la tartaruga (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’assoluzione in Appello con la formula più ampia dei manager di Saipem, controllata dall’Eni, dall’accusa di tangenti a un ministro algerino nel 2007-2010, è arrivata mentre in Parlamento si votava sulla riforma del ministro grillino della Giustizia Alfonso Bonafede che blocca la prescrizione dei r Leggi la notizia su ilfoglio

ilfoglio_it : Il Cane a sei zampe e la tartaruga. Il caso Eni-Saipem spiegato col paradosso di Zenone ai pm che si credono Achille - Ewa34934453 : RT @acotrozzi: Black piccolo mio sono disperato per te , non so perché sei così sfortunato. Tante promesse per lo stallo , ma sono tutti sp… - Ewa34934453 : RT @acotrozzi: Puglia Taranto 3342381007 Toby quel muso imbiancato..che tenerezza, dopo 13 anni vissuti su quel marciapiede hai un nome.. m… -