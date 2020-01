I giochi per mobile raggiungeranno quota 100 miliardi di dollari in entrate nel 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo scorso anno il mercato mobile in forte espansione ha raggiunto nuovi record, secondo un report del gruppo di analisi App Annie. I numeri stimano che il gaming mobile è riuscito a catturare il 60% del mercato globale dei giochi e che la spesa è stata del 35% superiore rispetto a tutte le altre forme di gioco messe insieme."Le ultime scoperte di App Annie mostrano che nel 2019 l'utente medio ha trascorso in media 3,7 ore sul proprio smartphone, spendendo negli app store in generale $ 120 miliardi", ha detto a GameDaily Amir Ghodrati, direttore delle analisi di mercato di App Annie.Nel 2019, il mercato dei giochi mobile ha raggiunto la cifra di $ 86 miliardi di spesa, una cifra che è sulla buona strada per raggiungere $ 100 miliardi nel 2020.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

