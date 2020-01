I due gemelli che compiono insieme 100 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) I 100 anni di due gemelli Egidio e Paris Cellini sono due gemelli che oggi festeggiano insieme 100 anni di vita. Un evento eccezionale, per cui la coppia ha organizzato una grande festa a Palestrina domenica 19 gennaio prossimo, a cui parteciperanno 130 persone tra amici e parenti. Il menù prevede alcuni dei piatti preferiti dai fratelli gemelli centenari: “Tagliatelle al sugo, polenta con le aringhe e frittelle con le mele (ma anche con il baccalà) per il palato di Paris”. Ravioli ricotta e spinaci, brodo di gallina, torta di mele sono invece i preferiti di nonno Egidio”, confessano i figli e i nipoti al sito di Leggo. I due fratelli gemelli sono nati a Morolo, in provincia di Frosinone, in una famiglia molto umile: lavorano nei campi fin da piccoli badando agli animali, senza libri né giocattoli, e senza nemmeno le scarpe. Dopo i 18 anni partono per il fronte per ... Leggi la notizia su tpi

