H-Farm, Grignolo entra in Cda (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Ieri il Cda di H-Farm, che si è riunito sotto la presidenza di Riccardo Donadon, a seguito delle dimissioni di Maurizio Rossi, ha cooptato Alberto Grignolo in sua sostituzione quale nuovo consigliere di amministrazione. Lo rende noto la società in un comunicato.Grignolo, classe ’73, laureato in Economics all’università Bocconi di Milano, è entrato sin dall’inizio a far parte di Yoox, che negli anni 2000 era una startup, contribuendo per quasi 20 anni a farla diventare un Gruppo quotato con oltre 2,5 miliardi di dollari di fatturato, 4000 dipendenti e portandola a essere tra i leader a livello globale nel commercio elettronico. In Yoox Group (poi diventato Yoox Net-a-Porter Group) Alberto ha ricoperto ruoli chiave: per quasi dieci anni ha avuto la responsabilità dello sviluppo commerciale, successivamente ampliando il suo operato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

