Elisa De Panicis: “Andrea Denver calcolatore. Ha un piano” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Elisa De Panicis: accuse pesanti ad Andrea Denver nella Casa del Grande Fratello Vip 4 Volano scintille nella casa del Grande Fratello Vip 4. A fomentare il clima poco sereno è ciò che da giorni aleggia tra il modello Andrea Denver e l’influencer Elisa De Panicis. In passato i due concorrenti hanno avuto un flirt e, nelle ultime ore, Elisa ha lanciato accuse al ragazzo, reo di non ammettere di averla scaricata come, stando alle dichiarazioni di lei, farebbe abitualmente con tutte le donne. Elisa De Panicis ha tirato fuori il suo lato più oscuro durante lo sfogo con la coinquilina Paola Di Benedetto. A suo dire, Denver tratterebbe in modo gentile e premuroso Rita Rusic esclusivamente per convenienza. Inoltre, il modello le avrebbe chiesto di nominare Fabio Testi questo mercoledì, ma Elisa non intende ascoltarlo. Il piano del modello Come, poi, riportato dal sito BitchyF, la star del web ... Leggi la notizia su kontrokultura

