Ecco cosa diceva Barbara Alberti di Francesca Cipriani: a Pomeriggio Cinque spunta una vecchia clip – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Cipriani, ospite del salotto di Pomeriggio Cinque per parlare del caso Paola Caruso, non ha perso occasione per scagliarsi contro Barbara Alberti. I dissapori tra le due risalgono a qualche anno fa quando, ospiti della stessa trasmissione condotta da Piero Chiambretti, se le sono dette di tutti i colori. La redazione di Barbara d’Urso non ha perso tempo ed in un batter d’occhio ha recuperato il video dell’aspra discussione mandandolo in onda. In poche parole la scrittrice avrebbe additato l’ex pupa definendola “prosciuttona senza cervello” per poi aggiungere: Io credo Francesca che lei abbia fatto molto bene a rifarsi le tette perché onestamente non mi sembra abbia altro da offrire. Quindi vada avanti con le tette, perché non mi pare abbia altri talenti. Già nel lontano 2010 la prorompente Francesca non è rimasta in silenzio a subire questi attacchi ed ha ... Leggi la notizia su trendit

davidefaraone : L’anima del grillismo si sta impossessando del Pd che oggi ha votato per il processo a vita. Che il giustizialismo… - antoniospadaro : I DUE PAPI. Ecco che cosa ne pensa La Civiltà Cattolica. Articolo integrale. - tancredipalmeri : Eriksen-Inter: ci siamo. L’Inter ha vinto la concorrenza del PSG. Il Tottenham ha accettato di lasciarlo partire.… -