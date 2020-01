"Divorzio in vista per Harry e Meghan" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sandra Rondini Intervistato dal Corriere della Sera l'ex inviato Rai a Londra ha accusato Meghan Markle di essere una donna senza sentimenti che ha solo usato il Principe Harry per scalare la piramide sociale e una volta in vetta ha elaborato la Meghexit In una intervista rilasciata al magazine Io Donna de Il Corriere della Sera, Antonio Caprarica, noto ex corrispondente Rai da Londra ed esperto conoscitore della storia e delle vicende della monarchia inglese, ha dichiarato che il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle finiranno presto col divorziare, dato che lei l’ha sposato solo per scalare la piramide sociale e, una volta in vetta, lui non le serve più. "Non credo neppure per un momento al lato romantico della faccenda", ha esordito in modo perentorio il giornalista, spiegando che "chiunque sa perfettamente che entrando nella famiglia reale ci sono regole secolari da ... Leggi la notizia su ilgiornale

