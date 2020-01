Dakar 2020, risultato undicesima tappa auto: Stéphane Peterhansel si impone, Carlos Sainz 3°, Alonso in lotta per la top-10 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sta per calare il sipario su questa edizione 2020 della Dakar. Anche la Shubaytah-Haradh di 744 km (379 dei quali di prova speciale) è entrata far parte dell’album dei ricordi. In uno scenario in cui sabbia e dune l’hanno fatta da padrone, i concorrenti hanno cercato di trovare quel delicato equilibrio tra velocità e gestione, assai difficile in un contesto nel quale i punti di riferimento sono stati decisamente pochi. Ciò detto, la sfida tra le auto si è animata decisamente dopo la speciale n.11. La firma è stata d’autore, ovvero di Mr Dakar Stéphane Peterhansel. Il francese, forte dei suoi 13 successi in questa gara così particolare, ha posto il quarto sigillo di tappa, gestendo fin dall’inizio il vantaggio maturato e prevalendo sul filo di lana nei confronti del campione 2019 Nasser Al-Attiyah su Toyota. Appena 10″ hanno separato il qatariano ... Leggi la notizia su oasport

