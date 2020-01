Cimice asiatica: assessore veneto a ministri, 'autorizzateci a diffondere la vespa samurai' (Di giovedì 16 gennaio 2020) Venezia, 16 gen. (Adnkronos) - "Visto l’avvicinarsi della stagione ortofrutticola e il ripetersi della problematica collegata alla Cimice asiatica, chiediamo che il Ministero dell’Ambiente approvi con massima urgenza il decreto che fissa le condizioni per il rilascio in natura di organismi alloctoni Leggi la notizia su liberoquotidiano

