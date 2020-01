Chi è Anastasio, cantautore, rapper e concorrente tra i Big di Sanremo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Anastasio, cantautore e rapper italiano, è uno dei partecipanti scelti da Amadeus per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Parteciperà con il brano Rosso di rabbia, tratto dall’album Atto zero in uscita a febbraio 2020. I primi passi di Anastasio Nasce il 13 maggio 1997 a Meta, comune della città metropolitana di Napoli. Appassionato di musica rap e di free-style, grazie alle sue doti di cantautore e rapper inizia a suscitare interesse attraverso il suo canale YouTube, dove con il nome d’arte “Nasta”, pubblica i suoi primi singoli, alcuni dei quali vengono successivamente raccolti in un EP intitolato Disciplina sperimentale, confezionato da Gigi Emme. Con la pubblicazione del singolo Come Maurizio Sarri, particolarmente apprezzato dai tifosi napoletani, riscuote un notevole successo tra il pubblico partenopeo. Nel 2018 arriva il successo Nel 2018 partecipa alla ... Leggi la notizia su thesocialpost

