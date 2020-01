Cade dalla carrozzina per una buca: “Babbo vieni, voglio tornare a casa” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sarebbe una buca nel selciato sconnesso in piazza Brunelleschi, a Firenze, la causa del decesso di un 21enne disabile caduto dalla carrozzina. Il ragazzo avrebbe battuto la testa contro il terreno ed è stato portato all’ospedale di Santa Maria Nuova in condizioni apparentemente non gravi. Ma, a distanza di qualche ora, un improvviso peggioramento è deceduto, forse a causa di un problema cardiaco. L’ultima telefonata di Niccolò è stata a suo padre per chiedere aiuto. Le sue parole sono strazianti. L’ultima telefonata al padre Non appena caduto dalla sua carrozzina, Niccolò aveva chiamato il suo papà chiedendo aiuto: “Babbo vieni – diceva il 21enne – sono caduto, sono in piazza Brunelleschi, voglio tornare a casa“. Alcuni passanti si erano avvicinati al ragazzo per aiutarlo e lo avevano rassicurato. “Aiutatemi a salire sulla mia sedia a ... Leggi la notizia su notizie

