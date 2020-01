Borsa, future in rialzo in Europa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Borse europee attese in rialzo in apertura dopo l’accordo sui dazi. Oggi in agenda l’inflazione tedesca, il Philly Fed Usa e i verbali della Bce Leggi la notizia su ilsole24ore

