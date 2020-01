Bere caffè amaro: disturbi della personalità o psicologici gravi? cosa è vero e cosa è falso (Di giovedì 16 gennaio 2020) Secondo un recente studio, Bere caffè amaro favorirebbe l’insorgenza di gravi disturbi psicologici: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati Nel corso della giornata gli italiani, e non solo, consumano molto caffè e spesso soprattutto chi segue una dieta per perdere peso preferisce consumare la bevanda in questione senza zucchero oppure con l’aggiunta di alcuni dolcificanti come la stevia. Da tempo, ormai, il caffè è sotto l’occhio vigile degli scienziati per scoprirne i benefici e soprattutto per mettere un freno alle credenze che spesso girano sul web. Uno studio recente, però, demonizzerebbe il caffè amaro in quanto favorirebbe l’insorgenza di alcuni disturbi psicologici e della personalità gravi. Lo studio in questione è stato condotto dall’Università di Innsbruck e i ricercatori hanno trovato una stretta relazione tra i ... Leggi la notizia su chenews

