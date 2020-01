Adriana Volpe svela una (brutta) clausola dei contratti Rai (Di giovedì 16 gennaio 2020) Adriana Volpe, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, ha parlato di una (brutta) clausola dei contratti Rai che è stata tolta nel 2012. La clausola riguardava la gravidanza che, in caso di esito positivo, poteva diventare motivo di licenziamento. “Oggi una donna che lavora – ha esordito Alfonso Signorini – deve sentirsi libera delle sue scelte, dell’essere mamma. Non devono esserci vincoli contrattuali che le vietino di provare questa gioia”. In Rai, infatti, fino al 2011 nei contratti delle artiste c’era scritto: “In caso di gravidanza, l’artista deve dare immediata comunicazione. L’azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato e nulla sarà dovuto“. A svelarlo, come già anticipato, Adriana Volpe. “Diventare mamma di Giselle non è stato facile per tanti motivi. Molte volte anche sul lavoro non ti aiutano ... Leggi la notizia su bitchyf

FranAltomare : Vabbè, poi avete il coraggio di venire a dirmi che Adriana Volpe non è una vera QUEEN. #GFVIP - GrandeFratello : Per Adriana Volpe arriva un messaggio molto speciale da parte del suo grande amore Gisele: 'Mamma, vinci per me' ??… - trash_italiano : FINALMENTE ADRIANA VOLPE CHE ATTACCA MAGALLI. #GFVIP -