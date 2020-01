A lezione di cybersecurity: alla ricerca dei futuri hacker sui banchi di scuola (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto: cyberchallenge.it) Il Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) ha invitato gli studenti di oltre 16mila scuole superiori italiane a prendere parte a CyberChallenge.it. https://twitter.com/CyberChallengIT/status/1217356246623408129 Giunta alla sua quinta edizione CybercChallenge.it è un programma di formazione nazionale italiano dedicato a scovare i giovani talenti della cybersecurity tra i 16 e i 23 anni. Tramite questo percorso formativo i giovani appassionati d’informatica potranno scoprire cosa significhi diventare un hacker etico seguendo dei corsi di formazione specifici che si svolgeranno da marzo a maggio nelle 27 sedi universitarie che hanno aderito al progetto. Il progetto fa parte del Piano mazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, gestito dal Sistema di informazione per la ... Leggi la notizia su wired

