Venezuela: spari contro l'auto su cui viaggiava Juan Guaidò (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Venezuela, l'opposizione denuncia: spari contro auto Guaidò, nessun ferito L'auto su cui viaggiava l'autoproclamato presidente del Venezuela Juan Guaidò (qui il suo profilo) è stata raggiunta da una serie di spari e da un lancio di pietre: lo denuncia l'opposizione Venezuelana. Secondo quanto affermato, il veicolo su cui viaggiavano Guaidò e alcuni parlamentari dell'opposizione è stato assaltato mentre tentava di raggiungere il Palazzo Federale Legislativo. Subito dopo l'attacco, Guaidò ha ordinato l'evacuazione del mezzo. Nel frattempo, altri gruppi armati hanno attaccato alcuni giornalisti, che viaggiavano in motocicletta, senza che gli agenti della polizia nazionale che si trovavano sul posto al momento dell'assalto intervenissero per calmare la situazione. Guaidó è nel frattempo tornato al quartier generale del partito Azione

