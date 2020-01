Un Posto al Sole, l'interprete di Clara: “La mattina lavoro in una ditta di pulizie con la mamma " (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'attrice che in Un Posto al Sole è Clara, la donna di servizio di Alberto Palladini, nella vita reale aiuta la madre a portare avanti l'impresa di pulizia familiare. Essere attrice in Un Posto al Sole, con il ruolo di Clara, e lavorare nella ditta di pulizie della mamma: succede davvero questo nella vita di Imma Pirone, cameriera dei Palladini nella soap di Rai3, braccio destro della madre dopo la perdita del papà. Il pubblico di Un Posto al Sole conosce Imma Pirone come Clara, la donna di servizio di Alberto Palladini. Quello che gli spettatori della soap napoletana non sanno è che Imma Pirone durante la mattina aiuta la madre nell'impresa familiare che si occupa di alcuni condomini dei paesi vesuviani. Il quotidiano partenopeo Il Mattino, ha intervistato ... Leggi la notizia su movieplayer

