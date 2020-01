Un filo di pace collega Bari e Berlino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C’è un filo rosso che collega tre città - Berlino, Bari e Assisi - che si candidano nei fatti a capitali della pace in questo inizio 2020.Berlino tra pochi giorni accoglierà la Conferenza sulla Libia. Una tregua, un accordo che a giorni alterni sembra alla portata, ma che senza la buona volontà di tutti gli attori in campo sarà difficile da raggiungere. Quel che è certo è che serve porre fine a un conflitto che da anni sta martoriando il popolo del Paese nordafricano.Al vertice sono attesi i grandi del mondo: le cancellerie di mezza Europa, i presidenti di Usa, Russia, Cina e Turchia, così come i rappresentanti di Onu e Unione europea, ma anche dell’Unione africana e della Lega araba. Al momento sembra che sia Al Serraj sia Haftar parteciperanno alla Conferenza. Che la capitale tedesca, per decenni spaccata in due dal ... Leggi la notizia su huffingtonpost

