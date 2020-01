Slot machine modificate: 85 sequestri e divieto di dimora per 6 persone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito 6 misure cautelari personali che hanno imposto il divieto di dimora nei confronti di altrettanti soggetti, residenti nelle province di Napoli e Salerno, responsabili di una truffa perpetrata ai danni dello Stato mediante la gestione di Slot machine modificate e prive di collegamento alla rete telematica, al fine di evadere le imposte previste sui giochi da intrattenimento oltre che ingannare i giocatori, fruitori inconsapevoli di apparecchi “off-line”. L’operazione denominata “JOKER”, trae origine da un’attività di controllo nel corso della quale, militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni venivano a conoscenza della circostanza che, all’interno di un bar, erano installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, non collegati alla rete telematica ... Leggi la notizia su anteprima24

