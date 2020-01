Serie A 2019/2020, squalificati, diffidati e infortunati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Guida agli assenti e ai diffidati, giornata per giornata, in base alle decisioni del Giudice sportivo. L’elenco degli infortunati squadra per squadra Ecco la guida ai giocatori squalificati, diffidati e infortunati di Serie A settimana per settimana, secondo i dispositivi ufficiali del Giudice sportivo della Lega Serie A. L’elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi, squadra per squadra. A completare la lista anche i giocatori infortunati, con i relativi tempi di recupero e la data del loro probabile rientro in campo. Una lista pensata per tutti gli amanti del Fantacalcio, che offre la possibilità di monitorare costantemente la situazione dei propri giocatori in rosa. ATALANTA squalificati: Hateboer – 1 giornata – Salta Atalanta diffidati: Malinovskyi infortunati: Nessuno BOLOGNA squalificati: Nessuno diffidati: Denswil, Tomiyasu, Santander, ... Leggi la notizia su calcionews24

