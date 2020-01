Salvini contestato a Casalecchio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo il bar che non ha fatto entrare i suoi sostenitori, Matteo Salvini è stato contestato a Casalecchio nel bolognese: arrivato davanti alla Casa della conoscenza, la biblioteca comunale, dove era allestito un banchetto della Lega, il numero uno del Carroccio è stato accolto da un gruppo numeroso di persone formato da cittadini, studenti e sindacati che ha cantato “Bella Ciao”, esponendo lo striscione “Casalecchio non si lega”. Subito, dai sostenitori di Salvini, sono partite le risposte: c’era chi insultava, chi urlava “Bibbiano, Bibbiano”. Il leader leghista, dal canto suo, ha invitato i suoi fans a “ignorare” e a tirare dritto. Poi, arrivato al banchetto della Lega, saliva su uno sgabello col microfono in mano per fare il suo comizio. Ma la protesta non si è fermata, e anzi è raddoppiata. Mentre a destra si continuava a cantare ... Leggi la notizia su nextquotidiano

