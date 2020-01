Pamela Prati contro Barbara D’urso: “È un’offesa essere associata al suo programma” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Continua l’astio tra Barbara D’urso e Pamela Prati. La conduttrice di Canale 5 sabato scorso è stata ospite a Verissimo ed ha parlato delle accuse ricevute da Massimo Giletti su come con il suo programma ha gestito il caso Prati. Barbara D’urso ha ribadito di essere sotto testata giornalistica e avrebbe comunque dovuto parlare ma ha spiegato che lei non dà importanza alle critiche. Dopo l’intervista alla conduttrice di Canale 5, Pamela Prati ha voluto nuovamente difendersi dalle accuse che avrebbe sfruttato il successo del programma per poter far serate in giro per l’Italia: “Per me è offensivo essere associata al programma” ed ha anche difeso Massimo Giletti: “Inopportuno tirarlo in causa dopo il lutto“. La polemica si è spostata sui social, la ... Leggi la notizia su bigodino

Shared_Sky : Possiamo dire che Alonso è un po' la Pamela Prati della Formula 1? - supermax : RT @SfideTv: #lapupaeilsecchione Chi è Mark Caltagirone? ?????????? Il presunto fidanzato di Pamela Prati - SfideTv : #lapupaeilsecchione Chi è Mark Caltagirone? ?????????? Il presunto fidanzato di Pamela Prati -