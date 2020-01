Meteo: mattinata gelida in Umbria, -10,8°C a Castelluccio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Freddo intenso in Umbria: a Castelluccio di Norcia e Cascia la colonnina di mercurio è scesa fino a -10,8°C. Il Centro funzionale della Protezione civile segnala anche i -5,2°C di Norcia. Nel resto della regione si è registrato un rialzo delle temperature minime, tanto che a Perugia e Terni si sono rilevati 4-5 gradi. Su tutta la regione, così come su gran parte d’Italia, domina l’alta pressione: l’assenza di piogge e di vento sta favorendo la concentrazione delle polveri sottili PM10, e le stazioni di rilevamento di Arpa Umbria segnalano sforamenti a Terni, Perugia, Foligno e Città di Castello.L'articolo Meteo: mattinata gelida in Umbria, -10,8°C a Castelluccio Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

TrgMedia : Meteo: mattinata gelida sull'Appennino, -10,8 a Castelluccio - sicilianews24 : Meteo giovedì 16 gennaio Sicilia, ampi spazi di sereno in mattinata - - LuinoNotizie : Irregolarmente nuvoloso in mattinata, mentre nel corso della giornata sarà generalmente soleggiato con transito di… -