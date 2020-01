LIVE Dakar 2020, 15 gennaio in DIRETTA: lotta pazzesca tra Sainz, Al-Attiyah e Peterhansel, Alonso mina vagante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica delle auto – La classifica delle moto – La classifica di camion, quad e SSV – Le dichiarazioni di Marc Coma Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima e terzultima tappa della Dakar 2020 da Haradh a Shubaytah. La 42ma edizione della “Maratona del Deserto” entra nella fase cruciale con una frazione potenzialmente decisiva nella lotta per il successo finale (specialmente tra le auto), in cui la carovana si immergerà nel temuto deserto Rub’ al-Khali (il secondo deserto di sabbia più vasto al mondo) per una prova speciale lunga addirittura 534 chilometri. Non si tratterà di una tappa come le altre viste in precedenza, infatti la stage odierna sarà la prima delle due “Marathon” in programma alla Dakar 2020. Ciò vuol dire che i piloti non potranno contare ... Leggi la notizia su oasport

