Libia e Iraq, Conte informa il Copasir

A palazzo San Macuto due ore di audizione dial.Il presidente del Consiglio ha aggiornato i membri dell'organismo parlamentare sulla crisi libica e sull'evoluzione delle tensioni in Medio Oriente, con eventuali ripercussioni sulla sicurezza in Italia. Altri soldati in? "Non lo escludiamo" ma "solo se insto di sicurezza",ha risposto ai cronisti ieri al Cairo. L'audizione disegue quella di ieri dal numero uno dell'Aise, Carta.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)