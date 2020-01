Juventus: Dybala viene incontro, Ramsey aggredisce la profondità (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dybala è stato tra i protagonisti della vittoria della Juventus a Roma. Si è combinato bene con Ramsey Dybala è stato forse il migliore in campo in Roma-Juventus. L’argentino è stato fondamentale con e senza palla, i suoi movimenti hanno fatto risalire in continuazione la squadra, sapeva sempre come e dove posizionarsi. Degna di nota la sua associatività con Ramsey e l’alternanza di movimenti. C’erano spesso situazioni come nella slide sopra. L’argentino viene incontro, quasi in una posizione da mezzala, mentre Ramsey si butta dentro e aggredisce la profondità. L’argentino quindi deve far progredire la manovra, mentre il gallese si butta negli spazi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

