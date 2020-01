Iran, Rohani scarica sull’esercito la tragedia dell’aereo ucraino abbattuto: «Chiedano scusa al popolo» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo l’ammissioni da parte delle Guardie rivoluzionarie di aver abbattuto il boeing ucraino su cui viaggiavano 176 passeggeri, il presidente dell’Iran Hassan Rohani prova a riunire il Paese. «Le forze armate dovrebbero scusarsi con il popolo e rivelare tutto quello che è accaduto con l’aereo ucraino abbattuto», detto il presidente in una riunione di gabinetto, dopo le proteste per le “bugie” delle autorità sulla vicenda. «Esorto le forze armate e lo stato maggiore a spiegare alla gente quello che è accaduto dall’incidente fino al momento in cui è stata annunciata» la verità dei fatti «perché capisca che non si voleva nascondere nulla», ha dichiarato Rohani, chiedendo quindi che «l’esercito si scusi se c’è stato un ritardo» nella diffusione delle informazioni. Un invito, un appello che arriva a ridosso delle elezioni parlamentari ... Leggi la notizia su open.online

